Общепит Санкт-Петербурга возобновит работу 27 июля

https://static.news.ru/photo/4c9dee5c-cb2c-11ea-9af3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Власти Санкт-Петербурга 27 июля снимут ограничения на работу заведений общественного питания, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Что касается предприятий общественного питания, с понедельника (27 июля. — NEWS.ru) у нас будет возможность их открыть, — сказал вице-губернатор города Евгений Елин.

С 15 июня в Санкт-Петербурге вступил в силу первый этап снятия введённых из-за эпидобстановки ограничений. Возобновили работу мебельные магазины, парикмахерские, фотоателье и бани. Жителям города разрешили посещать библиотеки и научные учреждения. Вновь стало возможным пользоваться услугами каршеринга.

Второй этап снятия ограничений власти Петербурга анонсировали на конец июня. Помимо летних кафе, планировалось открыть зоопарк, дворцово-парковые ансамбли, разрешить навигации по рекам и каналам.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники столичных правоохранительных органов за полгода выявили и закрыли более 786 подпольных магазинов, кафе и кальянных.