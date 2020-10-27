В Калининградской области рестораны и клубы перестанут работать ночью

https://static.news.ru/photo/283b76da-18e6-11eb-9afb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Калининградской области ввели запрет на обслуживание посетителей предприятиями общепита в ночное время, также часть работающих граждан будет переведена на удалёнку.

Предприятиям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, для неработающих граждан в возрасте от 65 лет введён режим самоизоляции.

С 28 октября заведениям общественного питания и культурно-развлекательным центрам запрещается обслуживание посетителей с 00:00 до 06:00 (за исключением обслуживания навынос и доставки заказов дистанционным способом). <...> До 1 декабря вводится самоизоляция для неработающих жителей региона в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих болезни органов дыхания и эндокринные заболевания, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Уточняется, что самоизолировавшиеся граждане старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями могут посещать ближайшие магазины и ездить на дачу. Кроме того, на дистанционный режим работы могут не переходить руководители организаций и сотрудники органов власти, чьё присутствие на рабочих местах критически необходимо. Оказание услуг и приём граждан предписано проводить по предварительной записи и максимально перевести в дистанционный формат, но не отказывать в предоставлении услуг.

Также в регионе усилен масочный режим: надевать средства индивидуальной защиты необходимо в такси, на парковках, в лифтах.

По данным регионального оперштаба, на 27 октября в области подтверждено 6442 случая заражения новым коронавирусом, выздоровели 4327 пациентов, умерли 96 человек, остаются под медицинским наблюдением 2522 человека.

Как писал NEWS.ru ранее, пациенты, которых ночью 27 октября привезли к зданию Минздрава Омской области из-за невозможности передать их в стационар, поместили в больницу. Начато служебное расследование.