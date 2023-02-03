Новые регионы России включили в зону ответственности Южного военного округа Республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую область включили в зону ответственности ЮВО

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Военнослужащие РФ расчетов гаубиц Д-30

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области включены в зону ответственности Южного военного округа (ЮВО), сообщает ТАСС. Эти регионы вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных там референдумов.

Зона ответственности каждого военного округа включает часть территории РФ и зарубежные территории. В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР, — пояснили агентству в пресс-службе округа.

Ранее сообщалось, что в Южном и Западном военных округах сменилось командование. ЮВО возглавил генерал-полковник Сергей Кузовлев, а руководителем ЗВО стал генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

В конце 2022 года штаб ЮВО посетил президент Владимир Путин. Он пообщался с командующими и вручил боевые знамена 1-Донецкому и 2-й Гвардейскому военным формированиям Луганско-Северодонецкого корпуса, а также Донецкому высшему общевойсковому командному училищу.