В Западном и Южном военных округах сменились командиры РБК: Кузовлев и Никифоров стали командующими двух военных округов

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Сергей Кузовлев

Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ (ЮВО), сообщает РБК со ссылкой на анонимный источник, близкий к Минобороны РФ. По словам другого спикера агентства, генерал-лейтенант Евгений Никифоров стал руководителем Западного военного округа (ЗВО).

В тексте статьи указано, что Кузовлев был назначен командующим ЗВО 13 декабря 2022 года. С ноября 2020 года по февраль 2021-го он руководил военной группировкой ВС РФ в Сирии. До этого Кузовлев возглавлял подразделения Западного и Южного военного округов.

Никифоров с 2020 года был главой штаба — первым замом командующего войсками Восточного военного округа. До этого он был заместителем командующего войсками ЗВО.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск на Украине. Главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, который до этого занимал должность командующего, был назначен заместителем Герасимова.

В сентябре 2022 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признался, что вырос на российской военной доктрине и учился военной науке у Герасимова. По словам украинского военачальника, он хранит собрание сочинений российского коллеги.