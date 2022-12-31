Песков: Путин посетил штаб Южного военного округа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин утром 31 декабря посетил штаб Южного военного округа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В ходе визита политик пообщался с командующими и вручил боевые знамена 1-Донецкому и 2-й Гвардейскому военным формированиям Луганско-Северодонецкого корпуса, а также Донецкому высшему общевойсковому командному училищу.

Путин посетил штаб ЮВО и вручил боевые знамена новым формированиям. Кроме того, президент России вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Были вручены боевые ордена и медали. Также президент вручил Звезду Героя РФ гвардии ефрейтору Матвееву Тимофею Александровичу, — сказал Песков.

Он добавил, что там же, учитывая разницу во времени (Новый год на Камчатке уже наступил), Путин записал новогоднее обращение к россиянам.

В ходе обращения Путин назвал уходящий 2022-й годом трудных решений и консолидации общества. Он подчеркнул, что этот год «многое расставил по своим местам, отделил мужество и героизм от предательства и малодушия». Российский лидер выступил не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Ранее первый зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2023 годом. В своем видеообращении он назвал 2022-й важным, драматичным и переломным. Медведев подчеркнул, что фраза «своих не бросаем» стала девизом уходящего года — власти больше не могли смотреть на страдания жителей Донбасса, потому и было принято решение начать спецоперацию на Украине.