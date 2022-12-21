Новости регионов: стая бродячих собак напала на ребенка в Хабаровске

Фото: shutterstock

Медицинские работники в России фиксируют массовое распространение свиного гриппа. Новый штамм свиного гриппа похож на «испанку», которая унесла множества жизней в 20 веке. В настоящее время в группе риска находятся дети.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Жители краевой столицы Ставрополя через соцсети пожаловались на состояние детской игровой площадки, расположенной на улице Мира. Как пишет newstracker.ru. на кадрах опубликованных горожанами видно, что качелях и турниках давно облетела краска, местами видна ржавчина.

Удмуртия

В Воткинске упавший на иномарку снег разбил стекла, сообщает udm-info.ru. Как отмечается, снежная глыба упала на иномарку с крыши дома, в результате автомобиль остался без лобового и заднего стекла, а крыша теперь помята.

Ростовская область

Фото: shutterstock

В будущем году около 28% ростовчан планируют наладить личную жизнь, пишет rostovgazeta.ru. При этом, около 27% респондентов намерены посвятить 2023 год своим хобби и увлечениям. А 26% респондентов планируют больше времени проводить со своими близкими, либо заниматься чтением. Около 7% участников исследования не готовы ничего менять в своей жизни.

Республика Татарстан

В Казань войдут новые территории. Как отмечается, в состав Казани войдет биатлонный комплекс «Динамо», а также территория похоронного комплекса «Курган», включая Научный городок, сообщает inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгоградской области найдено тело пропавшего ранее 16-летнего школьника, об этом пишет novostivolgograda.ru. По версии следствия, мальчик умер от переохлаждения. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены экспертизы.

Нижегородская область

На нижегородской трассе произошло ДТП с участием двух автомобилей. По информации newsnn.ru, в результате лобового столкновения погибли два человека еще до приезда скорой помощи.

Свердловская область

Рейсовый пассажирский автобус сгорел на трассе в Свердловской области, пишет tagilcity.ru. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 23 пассажира и два водителя. Пострадавших нет. Водитель успел своевременно высадить пассажиров и достать их вещи из багажного отсека.

Оренбургская область

Как информирует 56orb.ru, студенты ОГУ снова были эвакуированы из-за сообщения о минировании. Как отмечает издание, занятия были отменены до 13:20.

Тюменская область

В Тюменской области суд огласил приговор инвалиду за покушение на товарища. Как информирует nashgorod.ru, в дальнейшем мужчина будет наблюдаться у врача-психиатра. Кроме того, он получил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год.

Омская область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за снегопада в Омске образовались семибалльные пробки, пишет gorod55.ru. Из-за непогоды в первую очередь пострадали водители автомобилей. Произошло несколько аварий произошли на кольце в Кировском округе, а также на Ленинградском мосту и съезде с него.

Карелия

Медицинские работники в России фиксируют массовое распространение свиного гриппа. Как сообщает karelinform.ru, новый штамм свиного гриппа похож на «испанку», которая унесла множества жизней в 20 веке. В настоящее время в группе риска находятся дети.

Приморский край

Экс-прокурор Приморского края Валерий Василенко с помощью дачного кооператива получил 50 тысяч квадратных метров земли в пригороде Владивостока, пишет vostokmedia.com. Для оформления драгоценной земли в собственность Василенко использовал компанию ДНТ «Усадьба».

Башкирия

Школьники Башкортостана массово уходят на карантин. Как поясняет mkset.ru, в республике начались эпидемии ОРЗ, среди которых грипп и свиной грипп H1N1. За прошедшую неделю зафиксировано более 30 случаев заболеваний.

Хабаровский край

В Хабаровске вблизи многоквартирного жилого дома ребенка атаковала стая бродячих собак. Как информирует transsibinfo.com, за последние два месяца, это уже четвертое нападение бездомных животных на детей.