Новосибирские студенты разработали уникальное средство для похудения

Студенты факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали способ доставки в человеческий организм специальных бактерий, снижающих аппетит. Разработка команды Siberia может внести весомый вклад в борьбу с ожирением, рассказал Сиб.фм наставник студентов, преподаватель НГУ Сергей Седых.

Суть разработки, которую придумала команда Siberia, заключается в создании бактерии, которая будет выделять снижающие аппетит белки. Уникален способ доставки веществ — из носа в мозг. Разработка может стать новым подходом к дизайну пробиотиков, борьбе с ожирением, — заявил Седых.

С этим проектом студенты из НГУ заработали медаль на престижном международном конкурсе по генетической инженерии iGEM-2021. В нём принимали участие 343 команды из 44 стран, в том числе семь команд из России, шесть из которых получили медали за научные достижения. Призёрами iGEM-2021 стали, в частности, команды из МГУ имени Ломоносова, МФТИ совместно с МГУ, Курчатовским институтом и МИФИ.

Ранее писатель из Новосибирска посоветовал есть белок на ночь, чтобы быстро похудеть. По его словам, таким образом можно скинуть от 400 до 600 грамм веса за сутки.