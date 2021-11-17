16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Новосибирские студенты разработали уникальное средство для похудения

14:19, 17 ноября 2021
Новосибирские студенты разработали уникальное средство для похудения Фото: unsplash.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Студенты факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали способ доставки в человеческий организм специальных бактерий, снижающих аппетит. Разработка команды Siberia может внести весомый вклад в борьбу с ожирением, рассказал Сиб.фм наставник студентов, преподаватель НГУ Сергей Седых.

Суть разработки, которую придумала команда Siberia, заключается в создании бактерии, которая будет выделять снижающие аппетит белки. Уникален способ доставки веществ — из носа в мозг. Разработка может стать новым подходом к дизайну пробиотиков, борьбе с ожирением, — заявил Седых.

С этим проектом студенты из НГУ заработали медаль на престижном международном конкурсе по генетической инженерии iGEM-2021. В нём принимали участие 343 команды из 44 стран, в том числе семь команд из России, шесть из которых получили медали за научные достижения. Призёрами iGEM-2021 стали, в частности, команды из МГУ имени Ломоносова, МФТИ совместно с МГУ, Курчатовским институтом и МИФИ.

Ранее писатель из Новосибирска посоветовал есть белок на ночь, чтобы быстро похудеть. По его словам, таким образом можно скинуть от 400 до 600 грамм веса за сутки.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео