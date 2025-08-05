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05 августа 2025 в 17:43

Несколько человек погибли при ударе ВСУ по коммунальщикам в ЛНР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины ударили беспилотным летательным аппаратом по автомобилю коммунальных служб в Сватовском муниципальном округе, написал в Telegram-канале депутат Народного совета Луганской Народной Республики Александр Криеренко, закрепленный за Сватовским округом. По его словам, есть погибшие и раненые. При этом их точное количество не уточняется.

Буквально час назад в Сватовском муниципальном округе украинский дрон атаковал машину с работниками муниципального предприятия. Есть погибшие и раненые, — говорится в сообщении.

Криеренко отметил, что погибшие «просто делали свою работу». Они поддерживали и развивали инфраструктуру Сватовского округа. В настоящее время медики делают все возможное, чтобы «скорее поставить на ноги» пострадавших.

Ранее в Погарском районе Брянской области сотрудники местного водоканала подверглись атаке украинского беспилотника. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате удара пострадали двое работников коммунальной службы. Атака произошла в приграничном селе Сопычи.

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