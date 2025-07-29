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29 июля 2025 в 20:14

Названы мотивы бросившего дымовую шашку в отделение банка мужчины

Мошенники заставили мужчину бросить дымовую шашку в офис банка в Пушкине

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Метнувший в Пушкине в банковское отделение дымовую шашку мужчина действовал под влиянием телефонных мошенников, передает ТАСС со ссылкой на информацию источника в правоохранительных органах. По их словам, до этого злоумышленники украли у него свыше миллиона рублей.

Мужчина действовал по указанию телефонных мошенников. До этого они похитили у него более 1 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее представители компании F6 сообщили о новой схеме мошенничества, с помощью которой аферисты крадут средства и данные россиян под видом оформления цифровой кредитной карты с лимитом 100 тысяч рублей под 99% годовых. Основными жертвами становятся пенсионеры, а также лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации или имеющие плохую кредитную историю, отметили эксперты.

Кроме того, стало известно, что за первое полугодие нынешнего года количество случаев обмана граждан России мошенниками сократилось на 18%, однако возросла общая сумма похищенных средств. Только за первый квартал 2025 года аферисты выманили у россиян 6,9 млрд рублей.

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