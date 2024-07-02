Названо число москвичей, которые утонули в рекордно жаркий день Три человека утонули в Москве за один день

2 июня за первую половину дня в Москве утонули три человека, сообщает Telegram-канал Mash. По версии канала, еще одну потенциальную жертву удалось спасти.

Согласно информации источника, первое тело найдено под Кожуховским мостом — мужчина ушел утром купаться и не вернулся. Еще одного утопленника случайно обнаружили отдыхающие на берегу реки в парке «Серебряный бор». Третий мужчина утонул в Пенягинском пруду в Митино — он купался с друзьями и не смог выбраться.

При этом спасателям удалось вытащить из воды пьяного мужчину, который нырнул в Москву-реку с набережной Тараса Шевченко. Сейчас ищут еще одного мужчину, который отправился плавать в парке «Удальцовские пруды» и не вернулся. Его вещи нашли на берегу его родственники.

Также отмечается, что с 12 по 26 июля в этом году число утонувших в России достигло рекордной отметки — 1254 человека. Прогнозируется, что жара в столице продержится до конца недели.

Ранее сообщалось, что воздух в Москве во вторник, 2 июля, прогрелся до отметки плюс 31 градус, день стал самым теплым с начала года. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что это самое жаркое 2 июля за все время метеонаблюдений с 1949 года.