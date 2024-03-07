Названа доля домов, которые лишились тепла из-за ЧП на Шагонарской ТЭЦ Порядка трети домов в Шагонаре остались без тепла из-за взрыва на ТЭЦ

Фото: МЧС Республики Тыва

Порядка трети жилых домов в Шагонаре остались без тепла в результате взрыва на ТЭЦ, передает ТАСС со ссылкой на службы жилищно-коммунального хозяйства. В рамках восстановительных мероприятий планируется направить в регион порядка 17 модульных котельных, четыре из которых доставят из Москвы с помощью авиации. В настоящий момент на поврежденной ТЭЦ работает только один котел.

Без теплоснабжения остались 278 жилых домов <...>, в которых проживают порядка 4 тысяч человек. Это треть всего населения города и числа домов. Также пострадали 19 социальных объектов, — говорится в сообщении.

ЧП, о котором идет речь, произошло утром 6 марта. В трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, в результате чего возник пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 госпитализировали с ожогами и другими травмами.

Местное правительство ввело в регионе режим ЧС. Согласно данным из метеосводок, утром 6 марта в населенном пункте столбики термометров опускались ниже 20 градусов, местная администрация организовала для жителей пункты временного размещения. Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.