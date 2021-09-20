Названа дата оглашения приговора по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Оглашение приговора по первому уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» пройдёт 30 сентября. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на представителей Заводского районного суда Кемерово. На скамье подсудимых предстанут восемь человек.

Оглашение приговора судьи проведут в здании Ленинского райсуда города. Руководство торгового центра обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть и двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ, ч. 3 ст. 238 УК РФ). Обвинение запросило наказание для руководящих сотрудников от 13 до 14 лет, охранникам и пожарным — от пяти до девяти лет колонии.

Ранее руководство кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» частично признало свою вину. Так, частично согласились с обвинением прокурора гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова.

Другие подсудимые — охранник Сергей Антюшин, руководитель компании «Системный интегратор», которая устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин, пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин — вину за произошедшее на себя не приняли.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.