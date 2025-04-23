Назван единственный населенный пункт в Курской области, где остались ВСУ ТАСС: присутствие ВСУ в Курской области осталось лишь в селе Горналь

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ВС Украины

Горналь остался единственным населенным пунктом в Курской области, где остались Вооруженные силы Украины, сообщил ТАСС командир батальона морских пехотинцев с позывным Космос. По его словам, российские войска зачищают российскую территорию вплоть до самой границы. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Мы работаем коллективно в составе бригады, продвигаемся по направлению к единственному населенному пункту, в котором может быть еще противник, — это Горналь. Занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории, — сказал комбат.

Ранее в силовых структурах сообщили, что российские войска ведут интенсивные бои с украинскими военными в районе Горналя Курской области. По словам источника, ВС РФ выдавливают противника из населенного пункта.

До этого военкор Евгений Лисицын отметил, что остатки военнослужащих Вооруженных сил Украины оказались заблокированы в населенном пункте Горналь в Курской области. По его словам, российские войска взяли под огневой контроль пути подвоза противника в этом районе.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Сопротивление ВСУ было сломлено.