ТАСС: ВС России освободили Горнальский монастырь в Курской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, сопротивление ВСУ сломлено. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Наши бойцы в ходе боев освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Сопротивление ВСУ сломлено, — сказал собеседник агентства.

Об освобождении курского монастыря в Горнале сообщалось 16 апреля. Тогда Telegram-канал SHOT писал, что российские морпехи отбили Свято-Николаевскую Белогорскую обитель в Горнале Курской области и ликвидировали около двух сотен бойцов ВСУ.

Вскоре в Сети появились первые кадры из обители. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором видно, как один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой. Там также напомнили, для чего монастырь был нужен противнику.

О том, что российские войска делают успехи в монастыре, также сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах. При этом, по словам собеседника агентства, ВСУ подорвали ряд строений на территории обители.