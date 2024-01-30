Над Тульской областью уничтожили беспилотник

Фото: МО РФ

Беспилотник ВСУ уничтожен над Тульской областью во вторник, 30 января, сообщило региональное министерство по безопасности. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры на месте падения обломков нет.

Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что утром 30 января средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано, — говорится в сообщении ведомства.

Всего российские силы ПВО за минувшую ночь нейтрализовали над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что 11 дронов были ликвидированы и перехвачены над полуостровом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.

В ночь на 30 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о сбитом дроне над территорией Трубчевского района. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Дрон был самолетного типа, уточнил глава региона. Позднее еще один дрон сбили над Навлинским районом Брянской области.

До этого украинские войска обстреляли село Гордеевку в Курской области. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что в результате атаки повреждения получили жилой дом, хозяйственная постройка и гражданский автомобиль. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.