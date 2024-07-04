Над российским регионом сбиты два беспилотника Богомаз: над Брянской областью сбиты два беспилотника

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались с помощью дронов совершить нападение на Брянскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, атаке подверглись два района области. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Клинцовским и Трубчевским районами силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Вооруженные силы Украины вечером 3 июля атаковали три села Грайворонского округа Белгородской области, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, в результате сброса боеприпаса с беспилотника в селе Новостроевка-Вторая пострадала семья из трех человек — супруги и их 16-летний сын. Обстрелом ВСУ в селе Мокрая Орловка были посечены крыши и заборы двух частных домовладений. В селе Дроновка из-за атаки украинских сил были повреждены линии электроснабжения. Жители пока находятся без света.

Минобороны РФ в официальном Telegram-канале подтвердило попытку ВСУ атаковать Белгородскую область беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дрон был ликвидирован дежурными средствами ПВО.

Ранее Гладков заявлял, что в ходе выполнения боевой задачи погиб 24-летний боец территориальной самообороны Белгородской области. Его товарища госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. Он получил баротравму (часто последствие взрыва), но врачи оценивают его состояние как стабильное.