Три российских села оказались под атакой ВСУ Гладков: три села Грайворонского городского округа атакованы ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины вечером 3 июля атаковали три села Грайворонского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, в результате сброса боеприпаса с беспилотника в селе Новостроевка-Вторая пострадала семья из трех человек — супруги и их 16-летний сын.

Пострадавшие с контузией и различными осколочными ранениями рук и ног самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ, — проинформировал Гладков.

По его данным, обстрелом ВСУ в селе Мокрая Орловка были посечены крыши и заборы двух частных домовладений. В селе Дроновка из-за атаки украинских сил были повреждены линии электроснабжения. Жители пока находятся без света.

Минобороны РФ в официальном Telegram-канале подтвердило попытку ВСУ атаковать Белгородскую область беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дрон был ликвидирован дежурными средствами ПВО.

Ранее Гладков сообщал, что в ходе выполнения боевой задачи погиб 24-летний боец территориальной самообороны Белгородской области. Его товарища госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. Он получил баротравму (часто последствие взрыва), но врачи оценивают его состояние как стабильное.