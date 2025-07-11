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11 июля 2025 в 15:15

Украинский беспилотник уничтожили над Черным морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник в районе Черного моря, сообщает Минобороны РФ. Инцидент произошел днем 11 июля.

Около 14:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о ночной атаке украинского БПЛА на здание городской администрации. Дрон-камикадзе поразил кровлю около 01:00 мск. Обошлось без серьезных повреждений и жертв — в момент удара в здании никого не было.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о последствиях атаки украинских беспилотников: один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Угроза новых атак сохраняется.

Кроме того, стало известно о запуске системы «Чистое небо» на Украине для перехвата БПЛА с помощью дронов-перехватчиков. На проект выделено 260 млн гривен (около 483 млн рублей). Планируется также создать учебный центр для операторов и мобильные подразделения.

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