Начальник метро Петербурга Гарюгин уволится после 30 лет работы

https://static.news.ru/photo/bf2c943e-d58e-11ea-bdab-fa163e074e61_660.jpg Владимир Гарюгин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Начальник метрополитена Санкт-Петербурга Владимир Гарюгин рассказал журналистам, что покинет свою должность в ближайшее время.

Я больше 30 лет работаю на этой должности, когда-то надо уступить дорогу молодым, — заявил Гарюгин журналистам РБК.

По его словам, он «выработал своё» и увольняется по собственному желанию.

По данным издания «Фонтанка», начальником подземки станет первый заместитель Гарюгина Евгений Козин. Об этом журналистам заявили несколько источников, близких к транспортному блоку Смольного.

Гарюгину в апреле исполнилось 70 лет. Он был начальником ленинградской, а затем петербургской подземки. Мужчина является почётным железнодорожником, почётным работником транспорта России и почётным гражданином Петербурга. Он награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV cтепени.

Начальник петербургского метрополитена был фигурантом двух уголовных дел. В 2015 году его подозревали в хищении 466 млн рублей при строительстве метро «Адмиралтейская». Суд арестовывал имущество и недвижимость Гарюгина. В 2017 году уголовное дело было прекращено. В 2018 году против начальника подземки было возбуждено новое уголовное дело, связанное с хищением при строительстве той же станции. Его подозревали в превышении должностных полномочий. В 2019 году дело было прекращено за отсутствием состава преступления. За Гарюгиным признали право на реабилитацию.

NEWS.ru писал, что 14 мая сотрудник метрополитена Петербурга был избит пассажиром за просьбу надеть маску. Инцидент произошёл на станции «Нарвская» примерно в 08:40 по местному времени. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а позже направили на амбулаторное лечение.