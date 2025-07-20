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20 июля 2025 в 14:00

На видео попала квартира после атаки дрона на Зеленоград

Хозяин поврежденной из-за атаки дронов на Зеленоград квартиры показал разрушения

Последствия атаки БПЛА в Москве Последствия атаки БПЛА в Москве Фото: Артуш Мкртчян/ТАСС

Квартира жителя Зеленограда после атаки дронов попала на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Mash. В доме выбиты стекла, у самого мужчины видны ссадины на лице.

На кадрах развороченные оконные рамы лежат на полу, засыпанном осколками. На улице стоят многочисленные машины экстренных служб с мигалками. Также во дворе видны сгоревшие автомобили.

Ранее префект Зеленоградского административного округа Москвы Анатолий Смирнов рассказал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Зеленоград поврежден жилой дом. В одном из микрорайонов произошел пожар.

До этого в Сети появились кадры из Зеленограда, на которых запечатлены пожары в некоторых дворах города. По данным местных пабликов, в 20-м микрорайоне города вспыхнули как минимум два автомобиля.

Как сообщило Минобороны РФ, средства ПВО в ночь на 20 июля перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника над российскими регионами. Из них 19 — над территорией Московского региона, добавили в ведомстве. Больше всего дронов нейтрализовано над Брянской областью — 38 БПЛА. Еще 11 беспилотников ликвидировано над территорией Калужской области, восемь — над Тульской, по пять — над Орловской и Нижегородской областями.

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