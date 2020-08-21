На территории стадиона «Ахмат Арена» совершен обряд жертвоприношения

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Находящийся на территории Башкирии шихан Куштау получит статус природного памятника. Башкирская содовая компания (БСК) не будет заниматься его разработкой. Об этом 21 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками шиханов.

По его словам, гора не будет разрабатываться до тех пор, пока не будет найден компромисс между компанией и экоактивистами. Хабиров подчеркнул, что ситуация вокруг шиханов и БСК дестабилизирует ситуацию в...