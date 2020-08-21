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На территории стадиона «Ахмат Арена» совершен обряд жертвоприношения

16:35, 21 августа 2020
Фото: akhmat-arena.ru

В Грозном на территории стадиона «Ахмат Арена» было совершено жертвоприношение в честь годовщины дня рождения первого президента Чеченской Республики, Ахмат-Хаджи Кадырова.

На территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвящённый приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, — сообщили в Instagram стадиона.

Отмечается, что жертвоприношение было совершено по поручению генерального директора спорткомплекса. Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона.

Как писал NEWS.ru, социальная сеть Instagram принесла извинения за блокировку нескольких аккаунтов о деятельности главы Чечни Рамзана Кадырова, включая заблокированную накануне страницу регионального Фонда имена Ахмата-Хаджи Кадырова. Затем соцсеть снова заблокировала их.

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