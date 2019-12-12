https://static.news.ru/photo/534b4c6e-1ca8-11ea-8739-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Новокузнецка/vk.com

Режим неблагоприятных погодных условий (режим «чёрного неба») 12 декабря ввели в Прокопьевске и Новокузнецке. В связи с этим городским предприятиям предписали снизить количество выбросов в атмосферу. Данной информацией с журналистами поделились представители пресс-службы мэрии Новокузнецка.

Режим «чёрного неба» будет действовать до вечера 13 декабря. На указанный срок местным жителям рекомендуют уехать за город. Также им посоветовали отказаться от проветривания жилых помещений, офисов, помещений детских дошкольных учреждений, образования, здравоохранения, сообщает «Интерфакс — Сибирь».

Ранее, 2 декабря, NEWS.ru передавал, что повышенная концентрация вредных веществ в атмосфере привела к густому смогу в ряде населённых пунктов Кемеровской области. Власти объявили режим «чёрного неба» в Кемерово, Прокопьевске и Новокузнецке.

В столице области смогом были охвачены большинство районов. Ситуацию усугубляла безветренная погода, которая не позволяла рассеиваться вредным промышленным выбросам. Горожане также сообщали о едком запахе.