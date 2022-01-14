На Колыме спасли восемь рыбаков с дрейфующей льдины

Волонтёры и пожарные на Колыме вытащили на берег восьмерых рыбаков, оказавшихся на оторванной дрейфующей льдине рядом с селом Балаганное, рассказал начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону Павел Клочков, его слова приводит РИА Новости. Ветер уносил льдину в открытое море, существовала серьёзная угроза жизни рыбаков.

Волонтёрам и пожарным удалось подтянуть льдину к берегу, все рыбаки спасены. Что касается двух автомобилей, то, вероятно, их попытаются вытащить на берег, — сказал Клочков.

Угроза для жизни рыбаков действительно существовала. Дело в том, что сильный ветер нёс льдину в открытое море, что при пониженной температуре воды и воздуха практически лишало шанса выжить. Ситуация также осложнялась тем, что группа спасателей выдвинулась из Магадана, который находится в 100 км от места происшествия. На помощь пришли местные жители, которые помогли вытащить рыбаков на берег.

Ранее сообщалось, что льдина с рыбаками оторвалась в окрестностях села Балаганное в Ольском округе Магаданской области. Очевидец происшествия сообщил в соцсетях, что лёд оторвало буквально за одну минуту. Сам он успел выбраться, проехав на снегоходе по воде.