Рыбаков унесло на льдине в открытое море в Магаданской области

Льдина с рыбаками оторвалась в окрестностях села Балаганное Ольском округе Магаданской области. На данный момент в открытом море сейчас дрейфуют восемь человек, ожидая помощи, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На помощь рыбкам из Магадана уже выехал КамАЗ с катером, также спасатели задействуют вертолёт, который сейчас готовится к вылету. Всего к спасательным работам привлечены 16 человек и семь единиц техники.

Очевидец происшествия сообщил в соцсетях, что лёд оторвало буквально за одну минуту. Сам он успел выбраться, проехав на снегоходе по воде. Мужчина уточнил, то на льдине находятся восемь рыбаков и два джипа, добавляет РЕН ТВ.

Позже появилось сообщение, что экстренные службы при содействии местных жителей спасли всех восьмерых рыбаков, ранее уплывших в открытое море на отколовшейся льдине.

Ранее в Мурманской области обнаружили тела ещё двоих рыбаков, погибших во время шторма в Баренцевом море. Таким образом, их число возросло до пяти.