В Мурманской области нашли тела ещё двоих рыбаков

https://static.news.ru/photo/a59357ce-ab3a-11eb-9f42-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Мурманской области обнаружили тела ещё двоих рыбаков, погибших во время шторма в Баренцевом море. Таким образом их число возросло до пяти, сообщает ТАСС.

В Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте агентству рассказали , что поиски ещё одного рыбака продолжаются.

Ранее стало известно, что спасателям поступило сообщение о потери связи с несколькими маломерными судами, на которых в общей сложности находились восемь человек.

1 мая в Лодейной бухте, в Кольском районе Мурманской области были найдены тела троих погибших рыбаков. Ещё двоим удалось спастись, а судьба оставшихся троих до настоящего времени была неизвестна. В поисковых мероприятиях задействованы 36 человек, специальное судно и вертолёты.

В конце марта в Ленобласти были спасены 90 рыбаков, которые оказались на отколовшейся в Финском заливе льдине. Их эвакуировали с помощью катеров на воздушной подушке и вертолётов.