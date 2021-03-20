В Финском заливе спасатели сняли со льдины около 90 рыбаков

https://static.news.ru/photo/7be7b342-8976-11eb-8c07-96000091f725_660.jpg Фото: 47.mchs.gov.ru

В Финском заливе со льдины были сняты порядка 90 рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ранее поступило сообщение, что в акватории Финского залива вблизи населённого пункта Старое Гарколово образовалась трещина в 10 метров от берега. При этом на льду находятся 55 рыбаков-любителей.

Рыбаки спасены. В процессе облёта территории были обнаружены ещё 39 рыбаков. Все доставлены на берег вертолётами и катерами на воздушной подушке. На данный момент спасено порядка 90 человек, — цитирует сообщение спасателей РИА Новости.

В ведомстве добавили, что в спасательной операции было задействовано 10 единиц техники и 32 человека. Осматривали местность вертолёты МЧС РФ и Росавиации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что льдина с шестью рыбаками и одним ребёнком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Обжериха. Льдина находилась на расстоянии примерно трёх километров от берега.