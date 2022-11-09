На Алтае детей-игроманов попытались «вылечить» с помощью молебна

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Александр Микушин

Священник Александр Микушин из города Барнаула Алтайского края провел молебен об одержимых компьютерной зависимостью, сообщает «ФедералПресс». По словам священнослужителя, об этом его много раз просили родители школьников. Микушин также пообещал повторить молебен, если ситуация с игроманией в семьях прихожан действительно изменится.

Так как ко мне обращались родители с просьбой помочь им с детьми, зависимыми от компьютерных игр, я отслужил молебен, помолился. Народу было немного. Я попросил родителей сообщить, как все сложится. Если ситуация улучшится, буду еще проводить молебны, — отметил священник.

Микушин пояснил, что на Руси существовали молебны на разные случаи, а церковь освещала все бытовые потребности народа, поэтому он счел уместным отреагировать на просьбы прихожан. Молебен и акафист Божией Матери он прочитал по окончании вечерней службы.

В Красноярском крае ранее задержали женщину, которая поссорилась с местным священником, а после из мести подожгла его келью. Священника не было дома, и он в итоге не пострадал. В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества путем поджога, за что ей грозит до пяти лет лишения свободы. Секретарь Канской епархии РПЦ Александр Колпаков считает, что поджог на самом деле является покушением на убийство в результате конфликта на религиозной почве.