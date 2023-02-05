Мужчина влетел в березу и сломал спину во время катания на тюбинге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина во время катания на тюбинге в Каменске-Уральском врезался в березу и сломал спину вместе с четырьмя ребрами. В Сети появились кадры происшествия, ими поделился телеканал РЕН ТВ.

На видео показано, как мужчину за считаные секунды перед съездом с горки предупреждают словами «Смотрим Андрей, аккуратнее», после чего он стартует и, проехав большую часть дистанции, под конец маршрута врезается в дерево. От удара его отбрасывает назад, на этом видеосъемка прекращается.

В октябре прошлого года американская порноактриса и блогер Адриана Чечик сломала позвоночник на фестивале TwitchCon в Сан-Диего. Актриса должна была прыгнуть в бассейн с поролоновыми кубиками, после чего биться с другими участниками мероприятия «в гладиаторском стиле». После прыжка она скорчилась и заявила, что не может встать. Позднее в Twitter девушка подтвердила, что у нее сломана спина.

В январе прошлого года московский подросток получил серьезную травму спины в результате падения на не очищенной от льда и снега лестнице по дороге в учебное заведение. В ГБУ «Жилищник» на жалобу его матери ответили, что лестница, находящаяся перед автобусной остановкой, не входит в зону их ответственности.