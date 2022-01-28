Подросток сломал позвоночник, спускаясь по обледеневшей лестнице в Москве

Московский подросток получил серьёзную травму спины в результате падения на не очищенной от льда и снега лестнице по дороге в учебное заведение. В ГБУ «Жилищник» на жалобу его матери ответили, что лестница, находящаяся перед автобусной остановкой не входит в зону их ответственности, говорится в Telegram-канале Mash.

Инцидент случился 14 января, когда 16-летний Ставрос Ф. направлялся в колледж. Когда он упал, он почувствовал сильную боль и ему было очень тяжело дышать. Подросток сразу же позвонил матери. Сообщается, что у него диагностировали компрессионный перелом позвоночника и в течение следующих шести месяцев подросток будет находится на лечении в госпитале.

Мать подростка написала заявления в полицию, Следственный комитет и направила жалобу в ГБУ «Жилищник», которые не убирают ни лестницу, ни территорию вокруг неё. Там ответили, что дворники занимаются уборкой территории дома напротив, а убирать лестницу, где поскользнулся подросток не входит в их обязанности.

Юристы считают, что ущерб от гололёда исчисляется миллиардами, и только массовые судебные иски с целью денежной компенсации за ущерб способны изменить ситуацию к лучшему.

Ранее российский музыкант Александр Буйнов сломал руку после падения с лестницы в своём загородном доме. Это случилось, по его словам, на «ровном месте», в тот момент, когда артист играл с собакой.