Американская порнозвезда сломала спину во время трюка Американская порнозвезда Адриана Чечик сломала спину на фестивале TwitchCon

Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Адриана Чечик

Американская порноактриса и блогер Адриана Чечик сломала позвоночник на фестивале TwitchCon в Сан-Диего, пишет Kotaku. По данным издания, актриса должна была прыгнуть в бассейн с поролоновыми кубиками, после чего биться с другими участниками мероприятия «в гладиаторском стиле». После прыжка она скорчилась и заявила, что не может встать. Позднее в Twitter девушка подтвердила, что у нее сломана спина.

Ну, я сломала позвоночник в двух местах, и сегодня мне сделают операцию, чтобы вставить в него железную палку для поддержки, — написала Чечик.

Она попросила у фанатов поддержки.

Позднее стало известно, что стример является не единственной жертвой неудачного приземления — участники фестиваля сообщили, что получали травмы спины, поясницы, ног. В настоящий момент травмоопасный аттракцион закрыт.

Накануне стало известно, что туриста, который получил травму позвоночника, эвакуировали с Эльбруса на вертолете. Решение о таком виде транспортировки было принято исходя из характера травм и удаленности от ближайшего медицинского учреждения. Кроме того, спасателям было необходимо минимизировать время для оказания специализированной помощи.