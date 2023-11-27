Мужчина перерезал страховку высотного ремонтника в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Житель Ростова-на-Дону в состоянии алкогольного опьянения перерезал страховочную веревку ремонтнику, выполнявшему работы в многоквартирном доме, сообщила пресс-служба СУСК по Ростовской области. Мужчину обвинили в покушении на убийство и арестовали.

В Ростове-на-Дону местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство и избрана мера пресечения, — отметили в ведомстве.

До этого В Ростове-на-Дону во время ремонта фасада многоэтажки монтажник перерезал страховочный трос своему коллеге. Мужчина на глазах у прохожих упал с высоты пятого этажа и чудом выжил. Инцидент произошел, когда два 47-летних ремонтника работали на улице Космонавтов. В какой-то момент у них возник спор из-за обязанностей друг друга, они перешли на личности, в ходе словесной перепалки один из них схватился за ножницы и перерезал веревку другого рабочего. Прибывшие на место медики установили, что пострадавший жив, его госпитализировали и провели несколько операций. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее в Москве при строительстве депо на улице генерала Дорохова на западе столицы погиб 22-летний рабочий. Трудовой мигрант сорвался с высоты и упал в котлован, от полученных травм он скончался на месте.