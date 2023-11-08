Мигрант погиб, упав в котлован при строительстве депо в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При строительстве депо на западе Москвы погиб 22-летний рабочий, сообщает «МК». Трагедия произошла накануне вечером на улице Генерала Дорохова.

По данным издания, погибшим является трудовой мигрант. Он сорвался с высоты и упал в котлован. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее на стройке в Южно-Сахалинске в шахту лифта с высоты 17-го этажа упали трое рабочих. С различными травмами их доставили в областную больницу. Предварительной причиной происшествия стало нарушение техники безопасности.

До этого рабочий-стропальщик погиб на одном из предприятий по производству железобетонных изделий в Калининграде. Мужчина оказался зажат под бетонной плитой, когда перемещал железобетонные изделия при помощи движущейся по рельсам платформы из цеха готовой продукции на улицу. Самостоятельно выбраться он не смог и скончался на месте от полученных травм.

В августе в Москве погиб рабочий, упав с высоты 20-го этажа. Трагедия произошла в строящемся здании в 5-м Новоподмосковном переулке в Войковском районе. Мужчина сорвался в шахту лифта. В это время на него сверху упали строительные материалы. Рабочий скончался на месте от полученных травм. Его тело из шахты достали сотрудники экстренных служб.