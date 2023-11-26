Монтажник обрезал трос коллеге во время работ на многоэтажке Mash: в Ростове-на-Дону монтажник обрезал трос коллеге из-за спора на высоте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону во время ремонта фасада многоэтажки монтажник перерезал страховочный трос своему коллеге, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, мужчина упал с высоты пятого этажа и чудом выжил.

Инцидент произошел, когда два 47-летних монтажника работали на улице Космонавтов. В какой-то момент у них возник спор из-за обязанностей друг друга, они перешли на личности, в ходе словесной перепалки один из них схватился за ножницы и перерезал веревку другого рабочего.

Монтажник упал с 15-метровой высоты на глазах у прохожих, которые вызвали скорую. Прибывшие на место медики установили, что мужчина жив, его госпитализировали и провели несколько операций. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По данным Mash, правоохранители проводят проверку по факту инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве при строительстве депо на улице генерала Дорохова на западе столицы погиб 22-летний рабочий. Трудовой мигрант сорвался с высоты и упал в котлован, от полученных травм он скончался на месте.

В октябре на одном из предприятий в Калининграде погиб рабочий, которого придавило бетонной плитой. По данным СК, мужчина перемещал железобетонные изделия на улицу при помощи платформы, движущейся по рельсам.