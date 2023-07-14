Мужчина напал с ключами на пенсионерку в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на улице Ленсовета мужчина напал на 60-летнюю пенсионерку, сообщает Telegram-канал «Фонтанка». По информации канала, злоумышленник, находившийся в неадекватном состоянии, приставил к горлу женщины ключи в парадной дома, когда она спускалась по лестнице. На место происшествия вызвали полицию.

Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия. Злоумышленника приковали наручниками к забору возле дома. Мужчина был задержан и доставлен в 51-й отдел полиции.

Пенсионерке вызвали скорую помощь. Отмечается, что женщина не получила серьезных травм, но находится в сильном эмоциональном потрясении.

Ранее в Санкт-Петербурге судимый мужчина выстрелил из окна дома в женщину-дворника. Пострадавшую госпитализировали с проникающим ранением. Злоумышленника оперативно задержали сотрудники полиции. Из его квартиры изъяли пистолет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге 8 июля задержали гражданина Египта, который пытался утопить двух 15-летних школьниц. Инцидент произошел на пляже Верхнего Суздальского озера. Очевидцы вызвали спасателей и полицию. Обе девочки остались живы.