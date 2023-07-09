В Петербурге ранее судимый мужчина выстрелил из окна дома в дворника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге ранее судимый мужчина выстрелил из окна дома в женщину-дворника, сообщает 78.ru. Пострадавшую госпитализировали с проникающими ранением.

Инцидент произошел во дворе одного из домов, расположенных на проспекте Кузнецова в Красносельском районе. Причина, по которой 44-летний ранее судимый за угон машины мужчина выстрелил в сторону 46-летней женщины, неизвестна.

Злоумышленника оперативно задержали сотрудники полиции. Из его квартиры изъяли пистолет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее жителю Тувы прострелили ноги после того, как он попытался напасть на полицейских с ножом. Мужчину это не остановило, и он попытался вновь напасть на сотрудников правоохранительных органов, из-за чего получил пулю в корпус. Тувинца доставили в больницу с пятью огнестрельными ранениями.

До этого мужчина из чувства ревности протаранил ворота участка в районе Мурино Санкт-Петербурга и застрелил хозяина дачи, к которому, предположительно, ушла его супруга. 38-летний Рамиль, который, вероятно, являлся любовником жены злоумышленника, получил несколько пулевых ранений из револьвера и скончался на месте.