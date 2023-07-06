Житель Ленобласти протаранил ворота дачи и застрелил хозяина из ревности Житель Ленобласти протаранил ворота дачи и застрелил хозяина из ревности к бывшей жене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина из чувства ревности протаранил ворота участка в районе Мурино Санкт-Петербурга и застрелил хозяина дачи, к которому, предположительно, ушла его жена, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». 38-летний Рамиль, который, вероятно, являлся любовником жены злоумышленника, получил несколько пулевых ранений из револьвера и скончался на месте, говорится в публикации.

Канал отмечает, что прохожие вызвали полицию. По их словам, маленький мальчик, который оказался сыном убитого и был свидетелем трагедии, подбежал к ним, плакал и звал на помощь.

Ранее директора и создателя завода «Пластблок» в Верхней Пышме Свердловской области Сергея Лухманова застрелили в его кабинете. Бизнесмен был убит из ружья. По словам одного из местных жителей, на территорию предприятия зашел мужчина, поднялся к Лухманову в кабинет и выстрелил. Спасти топ-менеджера не удалось, а подозреваемый сбежал. Спустя некоторое время был обнаружен труп убийцы, который после расправы над директором завода, по предварительной информации, покончил с собой.

В то же время в Тюменской области застрелили террориста, который при задержании открыл огонь по силовикам. ЧП произошло в лесу возле деревни Кукушки Исетского района, где находится нефтегазовый распределительный узел. У террориста обнаружили самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова калибра 9 мм с полным боекомплектом, личность мужчины устанавливается, проверяются его контакты на предмет общения с координатором.