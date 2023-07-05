Под Тюменью застрелили мужчину со взрывчаткой SHOT: пытавшегося совершить теракт в Тюменской области застрелили

Фото: НАК

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Тюменской области застрелили террориста, который при задержании открыл огонь по силовикам. По информации канала, ЧП произошло в лесу возле деревни Кукушки Исетского района, где находится нефтегазовый распределительный узел.

SHOT сообщает, что у террориста обнаружили самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова калибра 9 мм с полным боекомплектом, личность мужчины устанавливается, проверяются его контакты на предмет общения с координатором.

Ранее сообщалось, что ФСБ России предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина и в военном комиссариате. Задержан россиянин, который является сторонником украинских националистов.

До этого ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Украинские диверсанты планировали подорвать автомобиль главы республики. Задержан 35-летний мужчина, которого завербовала СБУ, заложить взрывчатку в автомобиль Аксенова он не успел.