На Урале застрелили директора завода в собственном кабинете В Верхней Пышме застрелили владельца завода «Пластблок» в собственном кабинете

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Директора и создателя завода «Пластблок» в Верхней Пышме в Свердловской области Сергея Лухманова застрелили в его собственном кабинете, сообщает издание E1.RU. По его данным, убийство произошло 3 июля, злоумышленник использовал ружье.

По словам одного из местных жителей, некий мужчина просто зашел на территорию, поднялся к Лухманову в кабинет и выстрелил из ружья. Спасти топ-менеджера не удалось, а подозреваемый сбежал. Спустя некоторое время был обнаружен труп убийцы, который, после расправы над директором предприятия, по предварительной информации, покончил с собой.

По данным источника РЕН ТВ, мужчину застрелил бывший муж его любовницы. Рассматривается версия, что на такие действия злоумышленника могла сподвигнуть его бывшая супруга.

Директор завода завел молодую любовницу по имени Ольга. Бизнесмен так ударился в отношения, что запустил бизнес и даже продал трактор, чтобы купить возлюбленной автомобиль за 5 миллионов. На днях бывший муж Ольги пришел на завод и из ревности застрелил директора, — заявил источник телеканала.

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