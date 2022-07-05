Под Выборгом нашли тело руководителя компании-подрядчика Газпрома Под Выборгом нашли тело руководителя логистической компании «Астра-Шиппинг» Воронова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

4 июля в поселке Пески Выборгского района Ленинградской области обнаружили погибшим руководителя подрядчика Газпрома — логистической компании «Астра-Шиппинг» — 61-летнего Юрия Воронова, пишет 47news со ссылкой на экстренные службы. Тело с огнестрельным ранением головы было обнаружено в бассейне дома в коттеджном поселке «Морские террасы». Рядом нашли травматический пистолет Grand Power и несколько стреляных гильз. По предварительным данным, мотивом смерти могла стать потеря значительной суммы денег.

Устанавливаются обстоятельства гибели учредителя транспортно-логистической компании, работавшей на подрядах газовой монополии. Мужчину нашли в бассейне на участке в Выборгском районе Ленинградской области, — сообщил источник.

Опрошенная правоохранителями супруга погибшего сообщила, что муж уехал за город 1 июля, а до этого около двух недель злоупотреблял спиртным. По ее словам, причина такого поведения — потеря больших денег и разлад с контрагентами и партнерами.

Представители полиции отметили, что, согласно данным с камер видеонаблюдения, в дом с 1 июля никто не входил и не выходил из него.

22 июня покончить с собой пытался полковник Федеральной службы охраны, отвечавший за ядерный чемоданчик президента Бориса Ельцина. Знакомые мужчины сообщили, что накануне он жаловался на уголовное преследование и проблемы с деньгами.