Мусорные полигоны в трети регионов не соответствуют сантребованиям

https://static.news.ru/photo/3c4733a0-b08e-11ea-b7dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полигоны для хранения отходов в каждом третьем регионе не соответствуют санитарным и экологическим требованиям. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов.

Он отметил, что в ходе прокурорских проверок были выявлены системные нарушения и при переходе регионов на новые формы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

В половине субъектов местные операторы несвоевременно вывозят отходы и не ликвидируют незаконные свалки, а органы самоуправления «повсеместно самоустранились от создания и содержания мест накопления отходов».

Краснов добавил, что о сложившейся ситуации поставлены в известность президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что госкорпорация «Ростех» планирует построить на территории РФ не менее 25 заводов по утилизации коммунальных отходов. Проект оценивается в 600 млрд рублей. Заводы будут строиться в агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек. Реализация проекта позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов и закрыть 25 действующих.