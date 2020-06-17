Мусорные полигоны в трети регионов не соответствуют сантребованиям

Полигоны для хранения отходов в каждом третьем регионе не соответствуют санитарным и экологическим требованиям. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов.
Он отметил, что в ходе прокурорских проверок были выявлены системные нарушения и при переходе регионов на новые формы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).
В половине субъектов местные операторы несвоевременно вывозят отходы и не ликвидируют незаконные свалки, а органы самоуправления «повсеместно самоустранились от создания и содержания мест накопления отходов».
Краснов добавил, что о сложившейся ситуации поставлены в известность президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин,
Ранее NEWS.ru писал, что госкорпорация «Ростех» планирует построить на территории РФ не менее 25 заводов по утилизации коммунальных отходов. Проект оценивается в 600 млрд рублей. Заводы будут строиться в агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек. Реализация проекта позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов и закрыть 25 действующих.
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