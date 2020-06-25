Москвичей в пятницу ожидает солнечная и тёплая погода без осадков

https://static.news.ru/photo/aa5a70fe-b76f-11ea-897b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что москвичей в пятницу, 26 июня, порадует солнечная и тёплая погода без осадков.

Он отметил, что температура будет выше нормы на три градуса.

Сегодня синоптическая ситуация обусловится восточной периферией антициклона, благодаря чему ожидается по-летнему солнечная, сухая и тёплая погода с температурным фоном на три градуса выше климатической нормы, — процитировали синоптика в РИА Новости.

Он добавил, что условия говорят о том, что в Москве не будет осадков, ожидается переменная облачность.

Температура в Москве 26 июня будет от 25 до 27 градусов тепла, а в Московской области — от 23 до 28 градусов.

Ветер северо-западный 3–8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы, — привели слова Александра Синенкова в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал, что с 29 июня в европейскую часть России придёт сильное похолодание. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура резко понизится на 10 градусов и будет ниже нормы на два-четыре градуса.