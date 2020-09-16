Москвичам рассказали о строительстве БКЛ

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В столице продолжают возводить Большую кольцевую линию метро. Её протяжённость составит 70 км, что даст право называть ветку самой длинной кольцевой в мире. Об этом сообщили в городской администрации.

БКЛ должны замкнуть в 2022 году. В него войдёт 31 станция, при этом уже открыты «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха», «Деловой центр» и «Савеловская». От старой кольцевой линии оно будет находиться на расстоянии 10 км и призвано разгрузить участки метрополитена за пределами строящейся БКЛ, пишет «Вечерняя Москва».

В московской администрации также отметили, что самым сложным участком строительства Большого кольца стала его северо-восточная часть. Дело в том, что тоннель на этом промежутке рабочие прокладывают под путями двух линий метро и трёх направлений железной дороги. Метростроевцы выполняют часть проходки вручную горным способом. В северо-восточный участок входят станции «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща».

А вот станции юго-западного участка БКЛ планируется открыть уже в 2021 году. В их число войдут: «Давыдково», «Аминьевское шоссе», «Проспект Вернадского» и «Мичуринский проспект».

Кроме того, в начале сентября власти Москвы приняли решение об удвоении метро. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в настоящее время мэрия работает над проектами третьего и четвёртого центральных диаметров.

Как писал NEWS.ru, московская подземка, несмотря на ситуацию с коронавирусом, является безопасным видом транспорта. Начальник медслужбы подземки Вера Жельвис заявила ранее, что дезинфекция столичного метро доказала свою эффективность.