Московский район закрыли на карантин по бешенству

https://static.news.ru/photo/2b046a9c-33e5-11eb-b75e-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Rouelle Umali/Global Look Press

Бешенство выявили у домашнего животного в столичном районе Сокольники в Восточном административном округе. В связи с этим на территории был объявлен карантин.

Руководствуясь законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»: установить карантин на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы до 1 февраля 2021 года, — говорится в распоряжении главы города Сергея Собянина, опубликованном на сайте администрации Москвы.

Случая заболевания бешенством был выявлен 30 ноября. Во время действия карантина в Сокольниках будет запрещено проведение выставок собак и кошек, а также жители не смогут продавать и покупать животных и вывозить из за территорию района.

Как писал NEWS.ru, из диких животных самыми частыми переносчиками бешенства являются лисы (80%), а также енотовидные собаки и волки. Роспотребнадзор информировал, что за шесть месяцев 2019 года по поводу укусов к врачам обратились почти 200 тысяч человек. По данным ведомства, ежегодно в России от нападения животных страдает до полумиллиона человек, при этом более 250 тысяч подвергаются риску заражения бешенством и нуждаются в вакцинации.