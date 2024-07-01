Мощный ураган обрушился на Петербург и попал на видео

Фото: ТАСС

Ураган в Санкт-Петербурге

Мощный ураган разбушевался в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, передает корреспондент NEWS.ru. На кадрах, оказавшихся в распоряжении редакции, видно, как штормовой ветер, порывы которого достигают до 27 м/с, сносит деревья, а ливень заполняет улицы водой.

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу днем 1 июля выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий в городе. В ведомстве отметили, что к вечеру ожидаются сильные ливни, град, грозы и усиление ветра до 27 м/с.

Прогноз МЧС сбылся: к вечеру на город обрушился мощный ураган, который начал сносить деревья и все шаткие конструкции на своем пути. Telegram-канал Baza сообщил, что штормовой ветер смел строительный кран в районе проспекта Большевиков.

Телеканал «78» уточняет, что режим «гроза над аэродромом» действовал в аэропорту Пулково около получаса, за это время три самолета ушли на запасные аэродромы.

В настоящее время отправка воздушных судов временно приостановлена. По решению авиакомпании, воздушные суда могут совершить посадку после наступления благоприятных погодных условий, — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что тропический шторм, которому дали название «Берил», возник в Атлантическом океане. По информации Национального центра по наблюдению за ураганами США, порывы ветра в его пределах достигают 18 м/с.