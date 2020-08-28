Мощный тайфун надвигается на Дальний Восток

https://static.news.ru/photo/2810cf70-eb41-11ea-8104-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Мощный тайфун «Майсак» с Тихого океана надвигается на Дальний Восток. Его эпицентром станет Приморье.

Синоптики предрекают, что стихия обрушится на регион в течение ближайших одного-двух дней. Однако вода прибывает уже сейчас и на территории округа затоплены несколько городов, сообщает Пятый канал.

Спасатели возводят защитные сооружения, на данный момент кое-где размыты дороги. В нескольких районах Хабаровского края и Приморья идут дожди, стремительно растёт уровень рек. Строительная техника не справляется с проблемами на дорогах.

Местные жители строят дамбы или роют каналы для отвода водных потоков. В район Приморья отправлена дополнительная группировка МЧС. Спасатели проводят обход домов и предупреждают о надвигающемся урагане. В Хабаровске сформированы насосные группы для откачки паводковых вод, проводятся предупредительные работы по отсыпке временных защитных сооружений.

Синоптики предупреждают жителей региона об усилении дождей и сильном ветре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тропический циклон «Бави», который сформировался в Тихом океане к востоку от Тайваня, смещается в сторону Корейского полуострова. Об этом сообщает метеорологическая обсерватория Гонконга.