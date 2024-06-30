Молодой рабочий погиб после падения в дробильную установку В Ленобласти работник завода потерял сознание и упал в дробильную установку

Молодой аппаратчик-гидрометаллург погиб в цеху Пикалевского глиноземного завода в Ленинградской области, когда чистил рельсы на участке разгрузки вагонов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. 19-летний парень попал в дробильную установку.

По информации источника, молодой человек почувствовал себя плохо, после чего он потерял сознание, из-за судорог он соскользнул в бункер подачи известняка высотой шесть метров. Оттуда рабочего по транспортерной ленте выбросило в дробильную установку. Металлург получил множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщает канал «78», тело погибшего юноши было направлено в морг для установления причины смерти. По факту трагедии в Бокситогорском районе Ленинградской области проводится проверка.