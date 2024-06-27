Рухнувшая в казанской «Пирамиде» стена едва не похоронила строителя Строитель пострадал при обрушении стены в казанском КРК «Пирамида»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из культурно-развлекательного комплекса «Пирамира» в Казани госпитализировали рабочего, которого едва не убила обрушавшаяся стена. Происшествие случилось при ее демонтаже во время ремонтных работ, сообщает Telegram-канал «Mash Iptash».

По данным канала, у кирпичной кладки находились двое рабочих. Один из них успел отскочить, когда кирпичная кладка начала разрушаться, а другой — нет. Спасшийся признается, что только накануне принял крещение. Пострадавшего доставили в больницу с травмами различных частей тела, в том числе головы.

На месте работают экстренные службы. Ремонт в «Пирамиде» пока поставили на паузу.

Ранее «Уралкалий» снял режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на руднике в Соликамске в Пермском крае после вспышки метана. Пострадавшие госпитализированы, а производственные объекты компании вернулись в обычный режим работы. По некоторым данным, взрыв произошел на глубине 400 метров. Из шахты эвакуировали около 200 человек. Пострадали двое рабочих, у них сильные ожоги. Следственный комитет начал проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия.