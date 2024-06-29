Шесть человек пострадали при взрыве в подвале концертного зала в Японии

Фото: Viola Kam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрыв произошел в здании концертного зала в префектуре Ниигата в Японии, сообщило агентство Kyodo. По информации портала, пострадали шесть человек. Уточняется, что здание находится на стадии демонтажа.

На место прибыли спасательные службы. Агентство сообщило, что все пострадавшие являются рабочими. При этом один из сотрудников находится в состоянии остановки сердца и легких. Клиническую смерть в Японии могут диагностировать только прибывшие на место врачи, поэтому спасатели ждут окончательного вердикта специалистов.

До этого сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской префектуре Ниигата, угрозы цунами нет. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой. Подземные толчки были зарегистрированы в районе острова Садо, относящегося к префектуре Ниигата и расположенного недалеко от полуострова Ното.

Ранее сообщалось, что более 40 человек накрыло оползнем в провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая. Под землей оказалось несколько населенных пунктов. Для проведения поисково-спасательных работ задействованы более 200 спасателей. Более 200 человек были эвакуированы из зоны бедствия.