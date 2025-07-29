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29 июля 2025 в 14:42

Мобильный интернет начал «умирать» в Иркутской области

Жители Иркутской области оставили более 30 жалоб на работу мобильного интернета

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во вторник, 29 июля, жители Иркутской области пожаловались на жалобы в работе мобильного интернета, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Согласно его данным, за сутки поступило 445 жалоб, а за прошедший час — 48.

Основная масса жалоб связана именно с работой мобильного интернета. Жители утверждают, что не могут зайти в мессенджеры и другие приложения.

Ранее в Красноярском крае глава Центра управления регионом Екатерина Кузьминых посоветовала отправиться на СВО тем дистанционным работникам, которые недовольны сбоями в работе интернета. Так она ответила в комментариях одному из пользователей, который пожаловался, что работающие из дома граждане могут лишиться работы из-за ограничений.

До этого депутат Госдумы Владимир Гутенев посоветовал всегда иметь при себе наличные и оплачивать ими товары в случае перебоев связи. Он отметил, что ограничение или отключение интернета — необходимая мера для защиты критической инфраструктуры от угрозы ракетной атаки или удара БПЛА.

Иркутская область
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