Мобильный интернет начал «умирать» в Иркутской области

Во вторник, 29 июля, жители Иркутской области пожаловались на жалобы в работе мобильного интернета, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Согласно его данным, за сутки поступило 445 жалоб, а за прошедший час — 48.

Основная масса жалоб связана именно с работой мобильного интернета. Жители утверждают, что не могут зайти в мессенджеры и другие приложения.

Ранее в Красноярском крае глава Центра управления регионом Екатерина Кузьминых посоветовала отправиться на СВО тем дистанционным работникам, которые недовольны сбоями в работе интернета. Так она ответила в комментариях одному из пользователей, который пожаловался, что работающие из дома граждане могут лишиться работы из-за ограничений.

До этого депутат Госдумы Владимир Гутенев посоветовал всегда иметь при себе наличные и оплачивать ими товары в случае перебоев связи. Он отметил, что ограничение или отключение интернета — необходимая мера для защиты критической инфраструктуры от угрозы ракетной атаки или удара БПЛА.