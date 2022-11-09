Мирошник освобожден от должности посла ЛНР в России

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Родион Мирошник

Родион Мирошник освобожден от должности посла ЛНР в России, сообщила пресс-служба МИД республики. В ведомстве отметили, что это связано с вхождением региона в состав РФ, передает ТАСС.

Чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник освобожден от занимаемой должности указом главы Луганской Народной Республики <...> в связи с принятием Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее, 30 сентября, Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

10 октября правительство ЛНР постановило ликвидировать пункты пропуска на границе с Россией. Речь идет о международных автомобильных и железнодорожных пропускных пунктах на границе с Воронежской, Белгородской и Ростовской областями. Открыть все пункты перехода на границе ДНР с другими субъектами России поручил и врио главы ДНР Денис Пушилин.